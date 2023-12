Stiri pe aceeasi tema

- Romanul in varsta de 39 de ani și-a impușcat soția de aceeași varsta in fața salonului de cosmetica unde lucreaza femeia.Victima a ajuns in stare grava la spital unde a fost operata de urgența. Aceasta era o manichiurista cunoscuta, iar inainte de crima, barbatul era foarte agresiv cu femeia, spun colegele…

- Un barbat de 55 de ani este prima victima a frigului din aceasta iarna. Cadavrul acestuia a fost gasit intr-o casa parasita din orașul Galați, iar decesul a survenit din cauza hipotermiei, au stabilit specialiștii.

- Cadavrul unei femei din Arad decedate in urma cu trei ani in spital, unde i s-a pus diagnosticul de COVID-19, a fost deshumat de catre anchetatori, vineri dimineata, in conditiile in care familia pacientei a depus sesizare penala suspectand ca a fost tratata gresit de medici, pentru ca nu ar fi fost…

- Gheorghe Nichita, fostul primar al municipiului Iași, a fost eliberat miercuri, 22 noiembrie 2023, din Penitenciarul Vaslui. Acesta a fost contactat telefonic de reporterii cotidianului BZI și a oferit primele declarații, in timp ce se afla in drum spre casa.

- S-a implinit o luna de cind moldoveanul Petru și-a pierdut viața in urma razboiului dintre Israel și gruparea terorista Hamas. Familia este devastata de durere. Soția sa, Aliona, a ramas cu trei copii minori și cu datorii, mama tinarului, Galina, nu-și mai imagineaza viața fara cel mai mic copil al…

- Lacramioara și Mihai Ilie sunt doi medici navetiști, soț și soție, care bat zilnic zeci de kilometri pentru a-și face meseria, intr-un spital din nordul județului Galați. El este și preot intr-un sat din comuna sa.

- Soția romanului Tal Chaimi, barbatul cu dubla cetațenie, israeliano-romana, rapit de Hamas, a mers luni in Parlamentul Romaniei unde s-a vazut și cu Nicolae Ciuca, președintele Senatului. Acesta a vorbit despre intalnirea emoționanta, potrivit stirilekanald.ro. Ella Chaimi, soția romanului rapit de…

- Fostul iubit al Anamariei Prodan a fost ridicat de procurorii DIICOT, dupa ce a fost acuzat intr-un dosar de prostituție. Afaceristul deține mai multe localuri de noapte, iar dansatoarele ar fi practicat servicii "discrete" și el ar fi știut de acest lucru. Iata mai multe detalii!