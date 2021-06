Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care l-a palmuit pe presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unei viizte in departamentul Drome, Damien T., a fost condamnat joi la 18 luni de inchisoare - dintre care patru luni cu executarea -, relateaza Le Monde.

- Damien Tarel, barbatul care l-a palmuit marți pe președintele francez Emmanuel Macron, in timpul unei vizite in regiunea Drome, din sud-estul țarii, a fost condamnat la 4 luni de inchisoare cu executare. Decizia instanței vine la doar doua zile de la incident, relateaza BFM TV.

- Poliția franceza a arestat doi indivizi dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost lovit la un eveniment public. Incidentul s-a petrecut cand șeful statului s-a indreptat sa salute mulțimea adunata sa il intampine intr-un oraș din regiunea Drome. In momentul in care președintele s-a apropiat…

- Președintele Emmanuel Macron s-a aflat marți in vizita in regiunea Drome, localitatea Tain-l’Hermitage. In ajunul celei de a treia etape a ieșirii din carantina, președintele Macron venise sa se intalneasca cu comunitatea restauratorilor și a reprezentanților gastronomiei. Dar, la ora pranzului, parasind…

