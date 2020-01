Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 44 ani a fost reținut de polițiști, el fiind suspectat ca a omorat un caine, dupa ce l-a spanzurat de o țeava de gaze, magistrații urmand sa stabileasca daca vor emite mandat de arestare preventiva in cazul lui, anunța Poliția Capitalei, duminica dimineața.Citește și: SONDAJ…

