Stiri pe aceeasi tema

- Toti cei 20 de pasageri ai unui autobuz luati ostatici marti de un barbat înarmat la Lutk, în vestul Ucrainei, au fost eliberati, a anuntat politia ucraineana, relateaza Reuters și Agerpres. „Toti ostaticii au fost eliberati!”, a anuntat pe Facebook viceministrul de interne…

- Politia ucraineana i-a eliberat pe toti pasagerii unui autobuz, luati ostatici la Lutk, in vestul Ucrainei, de catre un barbat inarmat care a deschis focul asupra politistilor si care spunea ca a ascuns o bomba in oras, relateaza AFP.

- Un barbat a luat cu asalt un autobuz plin cu pasageri in Piața Teatrului din centrul orașului Luțk, și s-a baricadat in el. La fața locului s-au auzit impușcaturi, iar piața a fost inconjurata de forțele speciale ucrainene, anunța Unian.ua .

- Un barbat a luat cu asalt un autobuz plin cu pasageri in Piața Teatrului din centrul orașului Luțk, și s-a baricadat in el. La fața locului s-au auzit impușcaturi, iar piața a fost inconjurata de forțele speciale ucrainene, anunța Unian.ua .

- Autoritațile ucrainene au intrat in alerta, dupa ce s-a aflat ca un barbat a luat ostatici mai mulți oameni la bordul unui autobuz. Totul s-a intamplat marți, in centrul orașului Luțk, localitate aflata in vestul Ucrainei. Din primele informații furnizate de presa internaționala, sunt aproximativ 20…

- CHIȘINAU, 21 iul - Sputnik. In orașul ucrainean Luțk, un barbat i-a luat ostatici pe pasagerii unui autocar, informeaza RT. „La linia 102 a fost efectuat un apel potrivit caruia in centrul orașului Luțk un barbat i-a luat ostatici pe pasagerii unui autobuz și avea cu el explozibili și arme”,…

- Un barbat a sechestrat un autobuz și a luat 20 de persoane aflate la bord ostatice în orașul Luțk din vestul Ucrainei, a anunțat marți poliția locala, relateaza Reuters.Barbatul a amenințat ca are explozibili asupra sa și este înarmat, a precizat poliția într-un comunicat.Cererile…

- Un barbat a luat ostatici aproximativ 20 de persoane aflate intr-un autobuz in centrul orasului Lutk, situat in vestul Ucrainei, a anuntat marti politia locala, citata de Reuters. Barbatul, ale carui revendicari nu se cunosc deocamdata, a anuntat ca are asupra sa explozibili si arme. Fortele de ordine…