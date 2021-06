Bărbatul care a atacat cu crosa de golf un șofer, reținut. Prietena agresorului nu a fost încă identificată de polițiști Șoferul unui BMW, care a blocat un Logan și l-a agresat pe șoferul acestuia cu o crosa de golf, a fost identificat și reținut de polițiști. Șoferul BMW-ului, in varsta de 30 de ani, a fost reținut și este acuzat de infracțiunile de lovire și alte violențe, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și impiedicarea […] The post Barbatul care a atacat cu crosa de golf un șofer, reținut. Prietena agresorului nu a fost inca identificata de polițiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

