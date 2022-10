Bărbați reținuți după ce au înființat o cultură de canabis într-o pădure. Ce au găsit polițiștii la percheziții Doi barbați au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore dupa ce au fost prinși cu „recolta” culeasa dintr-o cultura de canabis pe care o intrețineau intr-o padure de langa Cluj-Napoca. Cand au fost opriți de polițiști, suspecții aveau in mașina cu 1,2 kilograme de canabis. Potrivit IGPR, polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Cluj […] Articolul Barbați reținuți dupa ce au inființat o cultura de canabis intr-o padure. Ce au gasit polițiștii la percheziții a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

