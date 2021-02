Barbatul a fost escortat la Penitenciarul de Maxima Siguranța Craiova.„Politistii Secției de Poliție Rurala Bobicesti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au depistat un barbat, care se sustragea de la efectuarea pedepsei cu inchisoarea. In acest sfarșit de saptamana, polițiștii Secției de Poliție Rurala Bobicesti au depistat pe raza comunei Soparlița un barbat, in varsta de 30 de ani, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoare de 1 an si 2 luni. Acesta se sustragea masurii de executare a pedepsei cu inchisoarea, dispusa de instanța in luna octombrie…