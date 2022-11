Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus la data de ieri retinerea unui inculpat in varsta de 47 ani, cu privire la comiterea infractiunii de tentativa la omor. Inculpatul urmeaza a fi prezentat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Arad, cu propunere…

- Dupa ce l-a batut cu pumnii si picioarele, barbatul i-a aplicat si o lovitura de cutit, in zona gatului.Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore.„Pe 17 octombrie, s-a emis o ordonanta de retinere pentru un barbat din Tia Mare, motivat de faptul ca, noaptea precedenta, 16 spre 17 octombrie, in timp…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov coordoneaza si supravegheaza activitatile organelor de cercetare penala din cadrul Sectiei Regionale de Politie Trasporturi Brasov, care cu sprijinul luptatorilor IPJ Brasov – SAS, in cursul zilei de azi, 11 octombrie 2022, efectueaza perchezitii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: Persoana fizica, administrator in fapt al SC Romeco International Service Company SRL, in sarcina…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in juecata a unui barbat acuzat de furt calificat si acces cu detectoare de metale sau utilizarea lor in zonele cu patrimoniu arheologic, fara autorizare prealabila.In actul de sesizare a instantei, procurorii arata…

- Procurorii din cadrul DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, sub aspectul savarșirii infracțiunii de „tentativa la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de…

- Un minor de 15 ani este cercetat de procurorii aradeni dupa ce și-a injunghiat fratele, in varsta de 17 ani. Victima a fost internata in stare grava in spital, necesitand 40-45 zile de ingrijiri medicale. „Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus la data de 24.08.2022…

