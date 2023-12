Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care incerca sa fure elemente metalice de pe o platforma industriala din Fagaraș a murit electrocutat. Trupul a fost gasit carbonizat, scrie News.ro. Sambata, in jurul orei 21.00, politistii au fost sesizati printr-un apel de urgenta ca un barbat s-ar fi electrocutat in timp ce incerca sa…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 1 Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar privind savarșirea unei infracțiuni de furt și au reținut un tanar in varsta de 21 de ani, din Pitești. Citește și: Video. Patru caini de avalanșa au „defilat” la Pitești cu grupul Salvamont Argeș…

- Politistii de la Investigatii Criminale din Timisoara au retinut ieri un barbat suspect de comiterea unei talharii aproape de zona centrala a orasului. Autoritatile au fost sesizate de o tanara de 19 ani care in seara precedenta a fost lovita din spate si i-a fost smuls lantul de aur de la gat. „La…

- La data de 28 octombrie, in jurul orei 10:00, Poliția Municipiului Sacele a fost sesizata de o tanara, cu privire la faptul ca, din curtea casei sale, i-a fost sustras un caine, din rasa ciobanesc de Bucovina.Dupa ce au efectuat cercetari, polițiștii au identificat animalul sustras, acesta fiind in…

- Potrivit unui comunicat al IPJ Brașov, aseara, in jurul orei 23:00, pe o strada din municipiul Brașov, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 30 de ani. In timpul verificarilor, polițiștii au observat ca manifestarile comportamentale…

- Polițiștii din Groși au fost sesizați recent prin plangere, de un tanar de 22 de ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in punctul de lucru al unui magazin alimentar situat in localitatea Coltau, de unde au sustras o suma de bani. La fața locului, polițiștii au constatat faptul…

- La data de 15 octombrie a.c, politistii Sectiei 5 Timisoara, au retinut un tanar, in varsta de 24 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat Acesta sustrasese de pe terasa unei societati din Timisoara mai multe bunuri, printre care un laptop, un telefon mobil, alimente si bauturi alcoolice…

- Joi, 12 octombrie, la ora 07.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați de angajata unei societați comerciale din Dragomirești despre faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in interiorul punctului de lucru al societații comerciale de unde ar fi sustras mai multe bunuri. La fata locului,…