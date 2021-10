Bărbat sfâșiat de urs în județul Sibiu: “Are craniul găurit” Un barbat a fost atacat, duminica, de un urs in afara localitatii Arpasu de Sus, judetul Sibiu. Pompierii, jandarmii si politistii au intervenit in zona cu mai multe echipaje. Autoritațile din Sibiu au transmis și un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT. “In urma cu putin timp s-a transmis un mesaj de avertizare si informare […] The post Barbat sfașiat de urs in județul Sibiu: “Are craniul gaurit” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

