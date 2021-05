Un barbat din Rosia Montana a fost retinut de politisti dupa ce, pe motiv ca fiul sau ar fi fost agresat de un minor de 14 ani, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa urce in masina sa, unde l-ar fi lovit inainte sa il lase sa coboare din autoturism. "La data de 26 mai, politistii din cadrul Politiei Orasului Abrud au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 36 de ani, din Daroaia, comuna Rosia Montana, care este cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal si lovire sau alte violente. Ieri, 26 mai, in jurul orei 12,00, barbatul s-ar fi deplasat in zona scolii din…