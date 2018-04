Stiri pe aceeasi tema

- Cine l-a gasit pe Andrei Gheorghe mort in casa. Polițiștii au efectuat noaptea trecuta cercetari la domiciliul fostului om de radio, decedat luni, la varsta de 56 de ani. Polițiștii care cerceteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime, pentru ca la locuința…

- Un tanar de 26 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce incerca sa patrunda intr-un imobil. Barbatul este suspectat ca a comis mai multe furturi din locuințe, in perioada sarbatorilor de iarna. Polițiștii au indicii ca tanarul este cel care a intrat și in casa lui Gica Hagi…

- Un barbat a fost retinut, iar o cantitate de peste 1.900 de kg de tutun a fost ridicata in urma unor perchezitii efectuate in municipiul Bucuresti si in cinci judete. Potrivit unui comunicat emis, joi, de Inspectoratul General al Politiei Romane, politistii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un roman a fost reținut in Londra și a fost acuzat de infracțiuni de sclavie moderna. Polițiștii au descoperit ca peste 50 de persoane erau exploatate de catre acesta. 23 de persoane au fost gasite locuind intr-o casa, inghesuiți, inclusiv șase femei și doi copii. Zece persoane au fost preluate…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Buzau – Biroul Investigatii Criminale, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat un minor in varsta de 17 ani, din Buzau, banuit de comiterea unui furt dintr-un autoturism. Fapta a fost sesizata politistilor in dimineata aceleeasi zile de…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Postului de Politie Cuza Voda au depistat un tanar, in varsta de 17 ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 8 februarie a.c., tanarul in cauza ar fi deposedat prin violenta, un minor, in varsta de…

- Accidentul rutier a avut loc aseara in jurul orei 17. „Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un copil in varsta de 9 ani. Din primele cercetari, se pare ca fetita fusese lasata nesupravegheata si a fost acrosata de un autoturism, condus…