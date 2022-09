Bărbat reținut de polițiști pentru că a omorât un câine în urmă cu 9 luni Un barbat din Frasin a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore de catre politisti dupa ce a omorat in bataie un caine. Fapta a avut loc in luna ianuarie a acestui an, dar totul a ajuns la urechile politistilor abia in luna iunie, iar lucrurile s-au lamurit abia acum, in septembrie, la 9 luni de la comiterea agresiunii. S-a stabilit astfel ca pe 15 ianuarie 2022, Nicolae Marcel Tanu a lovit un caine din rasa boxer cu o lopata si o tapina in zona capului pana cand animalul a decedat. "Agresorul a luat de pe drumul public din fata locuintei sale un exemplar canin apartinand unei vecine, l-a… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

