Politistii au retinut, joi, un barbat de 35 de ani dupa ce a tras cu un pistol, deranjat de zgomotul facut de copii pe strada in sectorul 5, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) El este acuzat de savarsirea infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor si de uz de arma fara drept. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, miercuri seara, politisti de la Sectia 24 au fost sesizati prin apel la 112 de o femeie cu privire la faptul ca un barbat, care locuieste in zona, a tras cu un pistol in directia blocului unde se jucau mai multi copii. Cazul…