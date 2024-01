Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au stabilit ca doi frați au mers la schitul din satul sucevean Manolea, unde au consumat alcool impreuna cu un calugar. Intr-un conflict spontan, calugarul l-a snopit in bataie pe unul dintre cei doi frați, care a murit la spital. O crima s-a petrecut la schitul din satul sucevean Manolea,…

- INFRACȚIUNE… Polițiștii negreșteni au reținut, zilele trecute, un barbat in varsta de 48 de ani, din comuna Ciurea, județul Iași, pentru ca s-a urcat la volan și a condus, deși NU avea voie sa faca acest lucru. Oamenii legii l-au oprit in trafic, in comuna Rebricea, pentru control de rutina, insa, procedand…

- Nr. 260 din 19 decembrie 2023 Tanar retinut de politistii Capitalei pentru violenta in familie si distrugere In fapt, la data de 19 decembrie 2023, in jurul orei 11.50, Sectia 2 Politie, a fost sesizata, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca la o adresa, din Sectorul 1, se aud tipete de femeie, pe…

- Duminica, 17 decembrie, polițiștii Biroului de Ordine Publica Baia Mare au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 36 de ani din județul Constanța sub aspectul comiterii infracțiunilor de violența in familie și viol. In fapt, la data de 12 decembrie, la ora 02.41, polițiștii au fost sesizați…

- Un craiovean, de 44 de ani, banuit de violența in familie a fost reținut, azi noapte, pentru 24 de ore de polițiști din cadrul Sectiei 5. In cursul zilei de 4 decembrie, politistii au fost sesizati ca barbatul si-ar fi agresat fizic fiica de 15 ani. Potrivit IPJ Dolj , aseara, pe fondul unui conflict…

- Politistii de la Investigatii Criminale din Timisoara au retinut ieri un barbat suspect de comiterea unei talharii aproape de zona centrala a orasului. Autoritatile au fost sesizate de o tanara de 19 ani care in seara precedenta a fost lovita din spate si i-a fost smuls lantul de aur de la gat. „La…

- V.S. Un barbat din comuna prahoveana Dumbravești a fost reținut dupa ce a atacat cu un topor, duminica seara, echipajul de poliție venit sa-l ancheteze pentru violența in familie. Duminica seara, in jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni au fost sesizați de catre reprezentanții…