Bărbat reţinut de poliţie după ce a abandonat pe stradă cinci căţei nou-născuţi Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a abandonat pe o strada din municipiul Buzau cinci pui de caine in varsta de trei-patru zile, scrie News.ro. Politistii buzoieni au fost sesizati de o persoana ca un barbat a abandonat puii pe strada. Persoana care a facut sesizarea a luat puii acasa, cu intentia de a apela la un medic veterinat pentru a le acorda ingrijire de urgenta. Politistii de la Biroul pentru Protectia Animalelor au stabilit ca puiii, in varsta de trei-patru zile, apartineau, alaturi de alti cinci pui, unei catele care traieste in curtea barbatului. Avand in vedere ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

