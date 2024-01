Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, victima a fost ranita la fata de un utilaj ce opera in siloz."Au intervenit pompierii militari ai Detasamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu accesorii de salvare, o autospeciala de prima interventie si comanda, o autospeciala…

- Accident de circulație astazi puțin inainte de ora 13:00, intre localitațile aradene Vinga și Manaștur, unde un autoturism s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara. „Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD, in urma producerii unui…

- Un barbat a fost ranit grav intr-un accident rutier care a avut loc, miercuri, in localitatea Catcau, el fiind preluat de un elicopter SMURD si transportat la spital, se arata intr-o informare a ISU Cluj, potrivit Agerpres."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin in aceste momente la un…

- Un barbat a murit si altul a fost grav ranit in ciocnirea intre un autoturism si un TIR. Accidentul a avut loc miercuri, intre o masina si un TIR, intre localitatile aradene Lipova si Ususau. ”Accident rutier produs intre un autoturism si un autotren, pe DJ 682 inainte de localitatea Lipova dinspre…

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața pe o șosea din județul Arad. O mașina și un TIR s-au ciocnit pe DJ 682, intre Ususau și Lipova, iar doua persoane aflate in mașina au ramas incarcerate. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Secției Barzava cu o autospeciala pentru descarcerare…