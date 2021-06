Stiri pe aceeasi tema

- Tânarul din Mureș a fost îngropat de pamânt în timp ce se afla într-un șanț. Un alt barbat a vazut întâmplarea și i-a sarit rapid în ajutor. Martorul a sapat cu mâinile goale pentru…

- Un grav accident rutier a avut loc, potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta, pe raza localitatii Amzacea, judetul Constanta. Potrivit anuntului, primit pe telefonul de urgenta 112, un autoturism a intrat, din cauze necunoscute inca, intr un copac, de pe marginea drumului.In urma accidentului…

- Un tanar de 23 de ani din Galati a ajuns, marti, in stare grava la spital dupa ce a cazut in gol de la etajul 5 al unui bloc in constructie. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi, victima a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului…

- O persoana a murit și alta este in stare grava in urma unui accident produs la ieșirea din Hunedoara. Șoferul a supraviețuit și le-a spus polițiștilor ca pasagerul s-a aflat la volan. Dupa ce au folosit aparatul etilotest, polițiștii au constatat ca șoferul bause alcool. Accidentul s-a produs miercuri…

- Eleva in stare grava dupa ce a cazut pe scari la o școala din Sangeorz-Bai O eleva de 12 ani de la Școala Gimnaziala din Sângeorz-Bai s-a ales cu un un traumatism cranian grav în urma unei cazaturi pe scarile școlii. Accidentul s-a petrecut, miercuri, în jurul orei…

- Un accident rutier mortal a avut loc astazi, in jurul orei 11.30, pe Drumul National 66A, in zona localitații hunedorene Lupeni. Un sofer in varsta de 29 de ani, din Petrila, a pierdut controlul asupra camionetei pe care o conducea si a iesit cu ea in afara partii carosabile, izbind violent un stalp…

- O dubița care circula pe DN 66A, in zona Izvoare de pe raza localitații Vulcan, a ieșit de pe șosea și s-a infipt intr-un stalp de... The post Accident teribil in vestul țarii: un tanar a murit, altul a ajuns in stare foarte grava la spital appeared first on Renasterea banateana .