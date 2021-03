Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani care in dimineața zilei de astazi, 14 martie 2021, la ora 06.00, s-a prezentat la CPU din cadrul Spitalului Municipal Aiud acuzand durere precordiala și in epigastu, suspect de infarct miocardic a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgența din Targu…

- Un elicopter al celor de la SMURD a fost solicitat joi in localitatea Neajlov din județul Giurgiu. Potrivit informațiilor, elicopterul a fost chemat pentru a salva un copil de doar noua luni. Din pacate, acesta a fost victima unui accident rutier. Bebeluș de 9 luni, preluat de urgența de SMURD Elicopterul…

- Un mal de pamant s-a surpat marți peste un barbat care executa lucrari la o retea de canalizare in municipiul Ramnicu Valcea. Victima a fost scoasa la suprafata de pompieri, insa prezenta leziuni incompatibile cu viata, astfel ca a fost declarat decesul, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un barbat ce executa lucrari la o retea de canalizare pe o strada din Ramnicu Valcea a fost prins sub un mal de pamant, mai multe echipaje de pompieri actionand pentru scoaterea acestuia la suprafata, a informat marti purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea,…

- Un accident foarte grav s-a produs la intrare in Gilau, dinspre Cluj-Napoca, in aceasta dupa-amiaza. Conform primelor informații, au fost 3 autovehicule implicate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- UPDATE ORA 13,15 Circulația pe DN 15 E60 a fost reluta Circulatia rutiera a fost reluata, dupa mai bine de o ora, la iesirea din orasul Ludus spre Chetani, unde a avut loc un accident rutier intre un autoturism si o autoutilitara, soldat cu ranirea a patru persoane, a anuntat ISU Mures. Pentru una dintre…

- Un accident grav s-a produs in aceasta dupa-amiaza in apropierea localitații Huedin, dupa ce o șoferița a pierdut controlul volanului la o depașire. Șoferița de 36 de ani și cei doi copii care se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pompierii din Campeni intervin in localitatea Ghețari din comuna Garda de jos pentru acordarea primului ajutor unui barbat in varsta de 55 de ani, care a fost lovit de un cal in zona capului. Din primele informații, victima prezinta sangerari la nivel frontotemporal, fiind in stare semiconștienta și…