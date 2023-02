Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani a decedat la depozitul Kaufland de langa Turda, in dimineața zilei de 21 februarie. Polițiștii spun ca a fost gasit cazut in interiorul depozitului și ca nu prezenta urme de violența. Dar nu se știe clar cauza decesului. Din acest motiv, se va face autopsie și s-a deschis un [...]…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis, in cooperare cu politisti din cadrul IPJ Timiș, au prins un barbat in timp ce ajuta șapte cetateni din Turcia in incercarea de a trece ilegal frontiera de vest. Migranții intrasera ilegal in Romania, traversand…

- Tragedie fara margini in Bihor, acolo unde un asistent medical a fost gasit mort langa mormantul tatalui sau. Barbatul lucra la secția de ortopedie, iar vestea morții sale a șocat familia, colegii și prietenii. Ajunși la locul tragediei, polițiștii au ramas șocați de ce au putut gasi langa barbat. In…

- La data de 7 februarie, in jurul orei 07:15, polițiștii Biroului Poliție Autostrazi A1 Deva-Nadlac au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe autostrada A1, sens de mers Orțișoara – Timișoara. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca o autobasculanta, condusa de un barbat,…

- Politistii rutieri din Timisoara au intervenit ieri la un accident de pe strada Ion Ionescu de la Brad. Un barbat si fiica sa au fost loviti de o masina dupa ce au traversat prin loc nepermis in apropierea Scolii Gimnaziale Nr. 7. Soferul, un barbat in varsta de 27 de ani, conducea autoturismul pe strada…

- Tablou cumplit, duminica, intre Timișoara și Giroc. I haita de caini salbaticiți a atacat un saivan și peste 50 de animale au fost sfașiate. Proprietarul oilor asistat neputincios la scena și nu a indraznit sa intervina, de teama sa nu fie atacat de cei zece caini mari. Omul a sunat la numarul unic…

- Un barbat de 23 de ani din localitatea timiseana Sinpetru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru vatamare corporala, dupa ce a agresat fizic, pe o strada din Timisoara, un tanar de 18 ani, provocandu-i mai multe plagi cu un obiect taietor. Biroul de presa al Politiei Timis a informat, joi…

- Un barbat,in varsta de 40 de ani, a condus un autoturism pe DJ 593 dinspre Parța spre Timișoara,iar la un moment dat s-ar fi angajat in efectuarea unei depașiri neregulamentare acroșand un autoturism care se deplasa in aceeași direcție de mers și l-a scos in afara parții carosabile, ulterior a patruns…