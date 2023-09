Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 15 septembrie, pana la ora 14.00, in Berința – str. Roșia, din cauza unei avarii la branșament Tot vineri, pana la ora 14.00, nu vor avea apa la robinete baimarenii de pe str. Salciei din cauza unei conducte sparte. Echipele…

- La data de 19 iulie a.c., Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizata prin apel 112, ulterior prin plangere, de un baimarean de 45 de ani despre faptul ca, in timp ce se afla pe bulevardul Unirii, persoane necunoscute l-ar fi deposedat prin acte de violența de borseta pe care o avea asupra sa. De…

- La data de 14 august a.c., polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au depistat, in flagrant delict, un tanar, de 14 ani, in timp ce ar fi incercat sa patrunda, prin efracție, in interiorul unui imobil, pentru a sustrage bunuri. In fapt, Poliția municipiului Targu Mureș…

- Un echipaj de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Targu-Mureș au depistat joi, 10 august, in municipiul Targu-Mureș, un tanar care avea asupra sa mai multe pliculețe care conțineau substanțe interzise. Tanarul, care a devenit agitat la vederea autospecialei, a fost oprit și legitimat de…

- Pompierii harghiteni s-au deplasat cu 2 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc, cu o autospeciala de descarcerare și o autospeciala complexa de prima intervenție, precum și un echipaj SAJ Odorheiu Secuiesc in comuna Lupeni, sat Bisericani, unde un barbat a fost prins intre…

- Un barbat din Ineu, in varsta de 51 de ani, a furat marți, 25 iulie, in jurul amiezii, o plasa dintr-o pizzerie amplasata pe strada... The post Prins de polițiștii locali dupa ce a furat o plasa dintr-o pizzerie de pe strada Nicolae Balcescu. Hoțul are 97 de procese verbale intocmite de Poliția Locala…

- La data de 20 iulie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Band au reținut un barbat de 28 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat, fapta prevazuta și pedepsita de Codul penal. Din cercetari a reieșit ca, la data de 17 iulie a.c., acesta ar fi patruns in incinta unei societați…

- Un barbat din Targu Mureș, banuit ca ar fi sustras, dintr-o baraca, unelte electrice, a fost reținut de polițiștii din Luduș. "La data de 30 iunie 2023, Poliția Orașului Luduș a fost sesizata cu privire la un furt. Din cercetari a reieșit ca, in noaptea de 27 spre 28 iunie a.c., mai multe unelte electrice,…