Stiri pe aceeasi tema

- In data de 27 septembrie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu reprezentanți din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura, au efectuat verificari privind modul de deținere, comercializare, precum și existența documentelor referitoare la…

- In cursul serii trecute, echipajul de jandarmi din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil care executa serviciul de menținere a ordinii si siguranței publice pe raza municipiului Focsani, a identificat pe o banca in Piata Garii din municipiul Focsani doi barbați care consumau bauturi alcoolice. In urma…

- La data de 18 august 2023, ora 15.30, polițiștii Secției de Poliție Rurala Odobești au depistat un barbat, in varsta de 47 ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Varteșcoiu, fara a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule. De asemenea, in urma verificarii seriei de…

- In perioada 27 – 31 iulie, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea și specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Focșani și ai A.O.V.P. Tulnici, au desfașurat activitați pe linia prevenirii…

- Sambata, 29 iulie, ora 02:51, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica au oprit in trafic pe o strada din municipiul Focșani, un autoturism condus de un barbat, de 34 de ani, din județul Braila, in care se aflau 2 pasageri, de 31 de ani. In urma efectuarii controlului auto, pe bancheta din spate…

- Ieri, 11 iulie, ora 14:00, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au desfașurat verificari cu privire la legalitatea efectuarii transporturilor de material lemnos. Astfel, in timpul efectuarii controlului transportului materialelor lemnoase…