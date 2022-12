Un barbat din judetul Caras-Severin a fost retinut pentru comiterea infractiunii de omor dupa ce, in timpul unui scandal pe fondul geloziei si consumului de alcool, l-a atacat pe un altul cu un cutit, in zona inimii, a informat sambata Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin. Fapta a avut loc in localitatea Sub Marginea, primele date ale anchetei penale declansata in acest caz reliefand faptul ca, in cursul noptii de vineri spre sambata, intre cei doi barbati a izbucnit un scandal, agresorul luand un cutit si injunghiindu-si victima in zona inimii. Ulterior, persoana agresata a reusit sa…