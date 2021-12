Bărbat mușcat de viperă, în Piatra Craiului Un barbat, care a fost muscat de o vipera in Muntii Piatra Craiului, a ajuns in timp util la o unitate medicala, dupa interventia salvatorilor montani de la Zarnesti, care au colaborat cu personalul din cadrul dispeceratului 112 si din cadrul ISU Brasov, transmite Agerpres. „Probabil ca, pentru multi dintre noi, este greu de crezut, dar acest caz atipic din creasta Pietrei Craiului ne arata ca nimic nu este imposibil. O persoana de sex masculin a fost atacata de o vipera… chiar daca ne aflam in luna decembrie si stratul existent de zapada a facut ca toata creasta sa fie alba”, a precizat Salvamont… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

