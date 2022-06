Stiri pe aceeasi tema

- Victima unui accident feroviar petrecut in aceasta dupa-amiaza, intre statiile C.F.R. Sihlea si Voetin, la o distanta de aproximativ 2 km de gara Sihlea, pe sensul de mers catre Buzau, a fost ajutat de un jandarm bacauan și un alt calator. Locotenentul Mihai Damian din cadrul Inspectoratului de Jandarmi…

- In ziua de 17 Mai 2022, la ora 16:54:28 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 124km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75km E de Brasov, 77km NE de Ploiesti, 115km V de Braila, 116km V de Galati,…

- ”Licitatia pentru achizitionarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata! Astazi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis, spre publicare in SICAP, anuntul de participare asteptat de ani de zile. Este inca un pas spre modernizarea conditiilor de calatorie cu trenul…

- In ziua de 10 Mai 2022, la ora 09:08:23 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur. Potrivit INFP seismul a avut o magnitudine de ml 3.0, epicentrul fiind localizat la adancimea de 118 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 82km E de Brasov, 84km…

- Primul seism s-a produs la ora 01:01:28 (ora locala a Romaniei) in zona seismica Vrancea, Buzau, avand magnitudinea ml 2.6 și adancimea de 121km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km NE de Ploiesti, 73km E de Brasov, 116km V de Braila, 119km V de Galati, 121km S de Bacau, 123km…

- O femeie de 43 de ani a fost atacata miercuri de mai mulți caini, pe podul ,,La Roșu” de pe Lacul Morii, a transmis Poliția Capitalei. Femeia a fost transportata la spital.Incidentul a avut loc azi in jurul orei 09:00 langa digul Lacul Morii. Poliția a fost sesizata de o persoana care a surprins momentul…

- Politistii din Neamt si Bacau au efectuat perchezitii la domiciliile a trei barbati, suspectati ca ar fi sustras cabluri de telecomunicatii din localitatea nemteana Secuieni. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, agentul principal Georgiana Puscasu, a declarat, vineri,…

- O coliziune intre doua autoturisme, unul inmatriculat in Ucraina, iar celalalt in Italia, s-a produs, duminica, pe drumul european E85, in localitatea Secuieni. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane si niciuna dintre…