Bărbat, la spital după ce un prieten i-a prins o pereche de cătuşe de glezna piciorului - Unde au găsit cei doi dispozitivul de reținere Potrivit presei locale, barbatul de 41 de ani se plimba cu un amic in parc, luni seara, si au gasit catusele, iar dupa ce s-au asezat pe o banca prietenul i-a prins, in gluma, dispozitivul de glezna unui picior.Gestul ce parea mai degraba o gluma s-a transformat rapid intr-o chestiune extrem de serioasa. Drama a inceput, practic, atunci cand cei doi au vrut sa dea jos catusele, insa au constatat ca nu au cheie si mai rau le-au strans, incepand ca ii afecteze circulatia in picior.Neavand nicio alta soluție la indemana, barbatul a fost nevoit sa mearga la spital. Astfel a ajuns la Unitatea de Primiri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

