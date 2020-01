Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani din localitatea nemțeana Piatra Șoimului a sunat, luni, la 112 și a anunțat ca a injunghiat mortal prietenul, intr-un bar. Paramedicii SMURD nu au putut salva victima și au declarat decesul.Un barbat de 32 de ani a murit, luni, in Piatra Șoimului, din județul Neamț,…

- O femeie gravida in varsta de 29 de ani a fost retinuta marti seara de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, ea fiind acuzata ca si ar fi omorat partenerul, pe care l ar fi lovit cu un cutit atunci cand se certau, potrivit unor surse judiciare, scrie antena3.ro. Dupa primele cercetari…

- Un barbat din comuna Vidra, sat Iresti, judetul Vrancea, a murit sambata dupa ce a fost injunghiat in spate de fratele sau. Conform Inspectoratului de Politie al Judetului Vrancea, un echipaj a fost...

- Tragedie fara margini de Revelion. Un barbat in varsta de 40 de ani si-a injunghiat mortal concubina cu un an mai mare, din cauza unui conflict.Nenorocirea a avut loc in localitatea Cuhureștii de Jos, din raionul Florești.

- Crima odioasa in raionul Dondușeni. Un barbat de 49 de ani a fost reținut dupa ce și-a ucis cu sange rece pe consateanul sau de 31 de ani. Informația a fost confirmata pentru PUBLIKA.MD de ofițerul de presa al IP Dondușeni, Svetlana Talpa.

- Fiul fostului presedinte german Richard von Weizsacker a fost injunghiat mortal marti seara in timp ce tinea o prelegere la o clinica medicala din Berlin, a informat politia germana, relateaza site-ul Politico.eu. Fritz von Weizsacker, fizician proeminent, sustinea o prelegere despre…

- Von Weizsacker, de profesie doctor, sustinea o prelegere la spitalul Schlosspark din Berlin, cand un barbat din sala a venit catre el si l-a injunghiat, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei. Victima, in varsta de 59 de ani, a murit la fata locului, iar un barbat a fost retinut in acest caz.…

- Un tanar a fost ucis la betie de un barbat in varsta de 41 de ani. S-a intamplat aseara, in jurul orei 21:00, la Varnita. Potrivit politiei, faptasul a venit la tanarul in varsta de 17 ani pentru a cere socoteala in urma unui conflict mai vechi.