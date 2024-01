Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna argeseana Vedea a fost injunghiat de un vecin, in urma unui conflict spontan, agresorul fiind retinut pentru tentativa la infractiunea de omor, potrivit Agerpres."In seara zilei de 16 ianuarie a.c., politistii argeseni au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de…

- In seara zilei de 16 ianuarie a.c., politistii argeseni au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 ca un barbat din comuna Vedea s ar fi intors la locuinta sa, prezentand rani in zona toracelui si a abdomenului."La fata locului au intervenit, pentru primele masuri, politistii…

- Marți seara, polițiștii argeșeni au fost sesizați printr-un apel la 112, ca un barbat din Vedea a ajuns acasa injunghiat in zona toracelui și a abdomenului. Primii ajunși la locuința acestuia, polițiștii Secției de Poliție Rurala Poiana Lacului, au aflat ca victima, un barbat de 51 de ani, ar fi avut…

- O femeie de 42 de ani și-a pierdut viața dupa ce concubinul, in varsta de 34 de ani, a ucis-o cu securea. Crima a avut loc la domiciliul barbatului din Piatra-Olt, dupa ce intre victima si concubinul acesteia ar fi izbucnit un conflict pe fondul consumului de alcool. Femeia ar fi baut mai mult decat…

- "Politistii (...) au fost sesizati, prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112, cu privire la un incendiu ce se manifesta intr-un apartament din municipiul Pitesti. La fata locului au intervenit politistii Sectiei 3 Politie Pitesti, care au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, incendiul…

- O tanara de 20 de ani, din comuna damboviteana Voinesti, a fost retinuta de politisti, dupa ce ar fi lovit cu vatraiul o fata de 16 ani, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Dambovita.Minora lovita a ajuns la spital pentru acordare de ingrijiri medicale, scrie Agerpres.ro. Politistii…

- La data de 11 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Balcești au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a 2 persoane, din orașul Magurele, județul Ilfov, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. In fapt, in data de 11 iulie a.c., polițiștii au fost sesizați ca, persoane necunoscute…

- Un barbat in varsta de 64 de ani și-a ucis concubina in varsta de 51 de ani, din Bacau, dupa un conflict spontan, pe fondul consumului de alcool.Polițiștii au fost sesizați luni prin apel la 112 despre faptul ca o femeie, de 51 de ani, din Bacau este decedata in locuința, conform mediafax. Echipa…