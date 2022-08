Stiri pe aceeasi tema

- Politia suedeza a anuntat sambata ca suspectul arestat in urma atacului armat produs vineri dupa-amiaza intr-un centru comercial din Malmo este un adolescent in varsta de 15 ani, informeaza DPA si AFP. Un barbat de 31 de ani a fost ucis, iar o femeie a fost ranita in atac. ‘In prezent, totul indica…

- Un barbat de 56 de ani, angajat al Regiei Autonome Administrația Patrimoniului de Stat (RAPPS) a fost gasit mort, miercuri, in instituție. Cazul a fost preluat de anchetatori, insa nu sunt suspiciuni privind o moarte violenta. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost arestat dupa ce a ucis o femeie, intr-un atac cu cutitul, la un eveniment politic, in Suedia, relateaza AFP. Potrivit primelor elemente, o femeie a fost atacata miercuri dupa-amiaza, potrivit politiei. Ea a murit din cauza ranilor, pe Insula Gotland, unde se afla…