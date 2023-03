Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Polițiștii Secției 2 Rurala Arad cerceteaza un barbat de 48 de ani, din Peregu Mare, care, in seara zilei de 13 martie, și-ar fi... The post Polițiștii au reținut un barbat care și-a agresat soția appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Evacuat din propria locuința ca urmare a instituirii unui ordin de protecție și obligat sa pastreze distanța fața de soția sa, un barbat din Andreiașu a nesocotit decizia instanței, iar acum va fi judecat pentru incalcarea ordinului de protecție, dar și violența in familie. Faptele descrise de procurori…

- Politistii Sectiei 3 din Timisoara au retinut pentru 24 de ore un barbat care a furat banii din biroul unui cabinet veterinar de pe strada Regele Carol I. Ieri, in jurul orei 11.20, polițiștii Secției 3 Timișoara s-au sesizat din oficiu in urma apariției in mediul online a unor imagini și informații…

- Politistii Sectiei 2 Urbane Timișoara au reținut ieri, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 36 de ani pentru savarșirea infracțiunii de incalcarea ordinului de protecție. „In data de 3 februarie 2023, in jurul orei 18:30, barbatul, in varsta de 36 de ani, a incalcat ordinul de protecție provizoriu…

- Politistii Sectiei 12 Rurale Periam au retinut ieri, pentru 24 de ore, un barbat pentru comiterea mai multor infractiuni de incalcare a ordinului de protectie. Acesta nu avea voie sa se apropie la mai putin de 50 de metri de sotia sa. Barbatul in varsta de 63 de ani a fost introdus in Centrul de Reținere…

- Un barbat in varsta de 49 de ani din municipiul Giurgiu a fost retinut de politistii Biroului Rutier dupa ce a fost depistat in trafic fara a poseda permis de conducere, iar politistii au constatat ca in ultimii sase ani mai fusese prins de opt ori pentru aceeasi fapta, informeaza AGERPRES . ‘ Politistii…

- Un barbat din localitatea Bodo, comuna Balint (jud. Timis), a fost retinut dupa ce, intr-o disputa in familia cu sotia a dat foc autoturismului acesteia. Cel care a apelat la 112 a fost chiar el. Politistii Sectiei 5 Rurale Belint au raspuns apelului de urgenta al unui barbat de 41 de ani din Bodo,…

- UPS!! Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Negrești au reținut un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna Dumești, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție. Pe de 29 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești…