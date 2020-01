Stiri pe aceeasi tema

- Decanul Facultatii de Teologie din cadrul Universitatii Ovidius, preotul Bogdan Moise, a fost achitat miercuri, printr-o sentinta definitiva data de Curtea de Apel Constanta, intr-un dosar in care fusese acuzat de fals intelectual. Instanta de judecata a respins ca nefondate apelurile…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au verificat, marți, masurile preventive dispuse in cazul barbatului din Targu-Carbunești, Dianu Felix, judecat pentru o crima pe care ar fi comis-o in 2010. Instanța a decis sa ramana sub control judiciar in timpul procesului, iar hotararea este definitiva.…

- Magistratii Curții de Apel Craiova au decis, miercuri, ca procesul barbatului din Targu-Carbunești, Dianu Felix, judecat pentru o crima pe care ar fi comis-o in 2010, sa fie amanat pe 20 ianuarie 2020. „Acorda termen de fond la 20.01.2020, ora 12.00, pentru administrare probe. Acorda…

- Tanarul din Tismana, acuzat ca și-ar fi mutat iubita la volan, in urma unui accident rutier soldat cu decesul acesteia, ar putea afla marți sentinta finala a instantei in dosarul in care au efectuat cercetari procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu. Pe 27 septembrie, Curtea…

- Barbatul arestat pentru lovire sau alte violențe asupra unui membru de familie și rele tratamente aplicate minorului, dupa ce și-ar fi batut fiul de doi ani, a renunțat, miercuri, la contestația depusa impotriva deciziei Judecatoriei Motru, privind arestarea preventiva. „Ia act de retragerea…

- Magistratii Curții de Apel Craiova au decis, joi, amanarea pe 27 noiembrie a procesului in care Dianu Felix a fost condamnat in prima instanta la 19 ani de inchisoare. „Amana cauza la 27.11.2019, ora 12.00, pentru administrare probatorii”, a decis instanța. Barbatul din…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au solutionat printr o decizie definitiva dosarul in care 20 de persoane au fost deferite Justitiei de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, in luna iunie 2014, pentru un presupus prejudiciu de peste noua milioane de euro.…

- Trei martori vor fi adusi cu mandat la termenul de joi de la Curtea de Apel Craiova al procesului in care un barbat din Targu-Carbunești, Dianu Felix, este judecat pentru o crima pe care ar fi comis-o in 2010. Cei trei barbați au lipsit și la termenul anterior, fiind repetata procedura de citare.…