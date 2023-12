Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bistrița, depistat beat crița la volan dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, s-a ales cu dosar penal. Polițiștii Biroului Rutier au fost solicitați, joi, sa intervina la un accident produs pe o strada din municipiul Bistrița. „La locul evenimentului polițiștii au stabilit faptul…

- Un barbat din Parva s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins, sambata, beat la volan. In plus, atunci cand i s-au cerut actele la control, barbatul a prezentat un permis de conducere fals, care parea ca a fost eliberat de autoritațile din Irlanda. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 2 decembrie,…

- Un barbat din Nepos, care din cauza unor nemulțumiri cu privire la construcția unui gard, in incinta unui cimitir din localitate, a amenințat cu incendierea, a fost dus azi-noapte la spital pentru a primi ingrijiri de specialitate. Totodata, polițiștii au intocmit și un dosar penal. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud,…

- Polițiștii din Sangeorz-Bai au oprit, luni seara, pentru control un autovehicul care se deplasa haotic pe Drumul Național 17D, intre Sangeorz-Bai și Ilva Mica. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, autoturismul a fost oprit pentru verificari, iar la volan a fost identificat un barbat de 39 de ani din Sangeorz-Bai.…

- Un barbat din Livezile este cercetat de polițiști, din cauza ca polițiștii il banuiesc ca ar fi consumat substanțe interzise, iar mai apoi a condus un autoturism pe drumurile publice. Acesta a fost oprit, luni, pe DN 17 și a fost testat cu drugtestul. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 23 octombrie,…

- Doi barbați din Lunca Ilvei au fost amendați de polițiști, dupa ce s-au luat la bataie, pe o strada din localitate. Totodata, polițiștii au intocmit un dosar penal pentru lovire și alte violențe. In seara de 14 octombrie, in jurul orei 23.20, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, polițiștii Secției…

- Un barbat din Nasaud s-a ales cu dosar penal, dupa ce joi a fost prins beat-mort la volan, pe o strada din oraș. In plus, polițiștii au gasit indicii ca acesta ar fi consumat și droguri, insa prezența in organism a substanțelor interzise va fi stabilita dupa ce vor fi analizate probele biologice recoltate…

- Un tanar din Lechința s-a ales, marți, cu dosar penal, dupa ce polițiștii au descoperit ca, deși consumase alcool, a urcat la volanul unui autoturism. Acesta a fost oprit de oamenii legii in Sarațel. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat in trafic un conducator…