Bărbat din Meteș cercetat de polițiștii din Abrud, după ce a fost surprins conducând băut pe DJ 107I Duminica, 7 iunie 2020, in jurul orei 17.10, polițiștii rutieri din Abrud și polițiștii din Ciuruleasa, in timp ce acționau pe DJ 107I, pe raza localitații Bucium, l-au depistat pe un barbat, de 36 de ani, din comuna Meteș, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de barbat, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere fara permis. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit de 0 ori Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

Sursa articol si foto: abrudinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

