- Magistrații din cadrul Judecatoriei Iași au constatat ca, dintr-o eroare, un barbat de 70 de ani, din comuna Bivolari, a fost declarat decedat. Greșeala a fost descoperita dupa 14 ani și indreptata in aceasta saptamana, scrie Buna Ziua Iași.Instanța a anulat mențiunea de deces din baza de date a Starii…

- UPDATE 8:00 Peste 1% dintre alegatori s-au prezentat la urne Aproximativ 235.000 de alegatori se prezentasera la urne, pana la ora 8, conform datelor publicate de Autoritatea Electorala Permanenta. Cei mai mulți, 137.000, erau din mediul urban in vreme ce 97.000 era din mediul rural. UPDATE 7:00 Cozi…

- UPDATE 7:00 Cozi la secții, politicieni importanți prezenți la urne la prima ora Politicieni importanți, precum ministrul de interne Marcel Vela și fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea , au ținut sa fie prezenți in secții la deschiderea lor. Inainte de ora 7 erau deja cozi in unele zone, cum ar…

- S-au deschis urnele pentru alegerile parlamentare și peste 18 milioane de romani sunt așteptați, duminica, sa iși aleaga reprezentanții in parlament. Cei care caștiga alegerile de astazi vor face legile și vor lua deciziile in urmatorii patru ani. La nivelul intregii țari sunt organizate aproape 19.000…

- Reprezentanții Bancii Comerciale Romane (BCR) au dat in judecata o ieșeanca. Magistrații au admis acțiunea și au obligat-o pe femeie sa achite bancii aproape 22.000 de lei. Intreg scandalul a izbucnit dupa ce Alina Mihaela Popa a fost condamnata pentru ca ar fi intrat in contul iubitului ei de 62 de…

- Ioana Neagu, directoarea gradiniței particulare ”Flipper Garden” din Bucuresti, acuzata ca ar fi agresat mai mulți copii, a fost condamnata la doi ani și opt luni cu suspendare și la plata unei amenzi penale de 58.000 lei pentru savarșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, informeaza…

- Decizia autoritatilor de a suspenda cursurile scolare in regim „fata in fata” a fost contestata la Iasi de catre reprezentantii a 12 unitati de invatamant private, precum si de o asociatie.

- Un sofer din Bucuresti, amendat pentru ca a claxonat in timp ce era in trafic, a obtinut in instanta transformarea amenzii in avertisment. Hotararea nu este definitiva, putand fi contestata. Printr-un proces deschis in luna februarie 2020 la Judecatoria Sectorului 2 din Capitala, un sofer…