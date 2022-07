Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au retinut un barbat in varsta de 45 de ani, din municipiul Barlad, suspectat de comiterea mai multor fapte de distrugere si furt calificat. Din motive ce urmeaza sa fie lamurite, barladeanul a distrus parbrizele mai multor masini.

- Un barbat de 65 de ani din Bacau a fost batut crunt de un tanar de 29 de ani pe terasa unui bar. Victima a fost lovita minute in sir cu pumnii si picioarele, iar ulterior si cu o sticla. Un alt barbat a fost si el lovit in altercatie. Un scandal de proportii a avut […] Articolul Scandal de proportii…

- Un barbat de 42 de ani din Sasciori a murit in cursul dimineții de astazi, 18 iunie 2022, in urma unui accident rutier produs pe DN 1, dupa ce o mașina condusa de un tanar de 22 de ani din Sebeș s-a izbit frontal in vehiculul acestuia, in zona localitații Cunța. Potrivit informațiilor puse la […] The…

- Un barbat de 65 de ani din Bacau a fost batut crunt de un tanar de 29 de ani pe terasa unui bar. Victima a fost lovita minute in sir cu pumnii si picioarele, iar ulterior si cu o sticla. Un alt barbat a fost si el lovit in altercatie.

- Trei persoane au fost ranite si transportate la spital pentru ingrijiri dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier provocat de un barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Bolbosi, despre care politistii au descoperit ca nu detinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a…

- Joi, 21 aprilie 2022, in jurul orei 19.30, polițiștii din Aiud au intervenit pe DJ 107M, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 65 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, in direcția…

- O persoana s a inecat in Canalul Dunare Marea Neagra. Potrivit SAJ Constanta cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza in zona Cernavoda. Din primele informatii o persoana s a inecat in Canal. La fata locului s a intervenit cu un echipaj SAJ B2 si un echipaj SMURD B. Din…

- Un mal de pamant s-a prabușit peste un barbat care lucra la sistemul de canalizare din orașul Tecuci. Victima este conștienta, iar salvatorii incearca sa o evacueze, anunța ISU Galați. Accidentul s-a produs marți, in orașul Tecuci. Se pare ca victima participa la o lucrare de modernizare a canalizarii…