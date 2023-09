Stiri pe aceeasi tema

- Pe raza localitații Paltinoasa, a fost identificata in trafic o autoutilitara care transporta material lemnos, respectiv cherestea rașinoase și care era condusa de catre un barbat din Manastirea Humorului. Șoferul a declarat faptul ca nu deține documente de provenienta pentru materialul lemnos. In…

- La data de 2 septembrie ora 17:40, echipajul de politie aflat in serviciu a fost sesizat ca un barbat care a consumat bauturi alcoolice s-a urcat la volanul unui autoturism și a plecat spre municipiul Suceava. Avand in vedere sesizarea patrula s-a deplasat pe DJ 208 A spre municipiul Suceava ocazie…

- La data de 29 august, orele 15:00, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizata direct de catre o tanara din Suceava ca la aceeași data in jurul orelor 14:00, in timp ce se afla in parcarea unui centru comercial din municipiul Suceava, persoane necunoscute i-au sustras rucsacul in care avea documente…

- Polițiștii au oprit in trafic pentru control un autoturism, in data de 29 august, condus de un barbat de 38 de ani, din Nadiș. Acesta circula la ora 18.10 prin localitatea Cehu Silvaniei. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest. S-a constatat ca prezenta o concentrație alcoolica de 0,89 mg/l alcool…

- La data de 12 august ora 09:45, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza municipiului Suceava, doua echipaje de politie din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Ordine Publica au depistat si oprit in trafic, la intersecția strazilor Ion Creanga cu Armeneasca, zona…

- La data de 3 august ora 13.15, in timp ce executau activitați pe linie silvica pe raza comunei Fratauții Vechi polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, au oprit pentru control o autoutilitara care circula pe DJ 178 C Bilca, din direcția Bilca–Fratauții Noi și care transporta material…

- La data de 28 iulie ora 11:30, in timp ce executau activitați pe linie silvica pe raza comunei Voitinel, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Galanești au oprit pentru control pe drumul național DN 2E din comuna Voitinel o autoutilitara care transporta material lemnos, respectiv cherestea rașinoase.…

- Sambata seara aflandu-se in serviciul de patrulare pe raza SPR 12 Preutești, patrula din cadrul SPR 12 Preutești, a procedat la oprirea autoturismului condus de catre un barbat de 35 ani. Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilometru din dotare, rezultatul testului fiind…