Un barbat in varsta de aproximativ 65 de ani, din localitatea Chiuiești, a fost gasit spanzurat. Alarma s-a dat puțin inainte de ora 19, atunci cand barbatul a fost gasit intr-o anexa gospodareasca. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat polițiștii și o ambulanța. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru barbat, fiind declarat decesul. Urmeaza sa fie efectuata necropsia cadavrului. Articolul Barbat din Chiuiești, gasit spanzurat. Nu a mai putut fi salvat apare prima data in Dej24.ro .