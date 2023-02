Stiri pe aceeasi tema

- NU MAI MERGE!… Acțiunea in forța a DNA Iași de acum cateva zile din Vama Albița, da roade frumoase! In doar doua zile din weekend-ul care tocmai s-a incheiat, au fost surpinși foarte mulți șoferi, care vin din R. Moldova spre UE, prin Vama Albița, incercand sa treaca cu documente false. Fie cu acte…

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, o casa situata pe strada Obreja a fost cuprinsa de flacari. La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de pompieri. O femeie, proprietara in varsta de 87 de ani, a reusit sa se autoevacueze.…

- Copilul de trei ani, transportat ieri cu elicopterul SMURD de la Bacau la Iasi, la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, este suspect de meningita, noteaza bzi.ro. Potrivit managerului Alina Belu, copilul de trei ani se afla in stare grava, insa specialiștii ieșeni nu exclud și varianta unei boli neurologice…

- In urma cu putin timp, s-a produs un accident feroviar in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incidentul s-a produs in comuna Ciurea, acolo unde un taxi a fost lovit de tren. UPDATE: Șoferul de 50 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat 1,10 mg/l. UPDATE: Polițiștii…

- Jay Leno a retrait evenimentele care au dus la inspaimantatorul incendiu, care a avut loc pe 12 noiembrie, cand el și prietenul sau Dave Killackey lucrau la una dintre iubitele mașini de epoca ale lui Leno in garajul casei din zona Los Angeles a lui Leno. „Era o mașina alba cu aburi din 1907. Conducta…

- Accident rutier in miez de noapte la Iași. Un sofer a pierdut controlul volanului in zona Podu Roș și a intrat in coliziune cu un ornament de beton. Din fericire in urma impactului nimeni nu a fost ranit. Polițistii au dirijat traficul in zona, iar angajații de la salubritate au curațat resturile ramase…

- In urma cu putin timp, un barbat in varsta de 61 de ani a ajuns la spital dupa o explozie cu flacara deschisa. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, acesta se afla in stare grava la Unitatea de Primiri Urgenta. UPDATE: Barbatul de 61 de ani a fost preluat la Spitalul „Sfantul Spiridon”…

- O ieșeanca a luat legatura cu un avocat, in vederea obținerii pensiei alimentare prin instanța. Aceasta era plecata in strainatate și a facut toate demersurile online, cu ajutorul avocatului cu care a intenționat sa lucreze, insa acesta nu a ajutat-o din niciun punct de vedere. A amanat-o timp de opt…