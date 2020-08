Stiri pe aceeasi tema

- Marți dupa-amiaza politistii din Bogdan Voda, au fost sesizati prin SNUAU 112, despre faptul ca pe D.J. 186 C, in dreptul unui imobil din Ieud, a avut loc un accident de circulație rutiera cu victima. Politistii au constatat ca un tanar de 22 de ani in timp ce conducea o motocicleta, intra in coliziune…

- Polițiștii clujeni au depistat, sambata dimineața, un barbat care s-a urcat la volanul unui autoturism deși nu deținea un permis de conducere și se afla sub influenaa bauturilor alcoolice.”La data de 1 august a.c., in jurul orei 05.00, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au depistat…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat joi, 2 iulie, in jurul orei 17.30, un barbat de 41 de ani, din comuna Aluniș, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DC 169, in localitatea Ghirolt, deși nu deținea permis de conducere. In urma verificarilor efectuate de polițiștii,…

- Polițiștii clujeni au depistat in trafic, joi, un barbat care s-a urcat la volan deși nu deținea permis de conducere.”La data de 11 iunie a.c., in jurul orei 21.00, politistii rutieri din cadru Politiei municipiului Cluj – Napoca au depistat un barbat de 54 de ani, din comuna Dragu, judetul Salaj, in…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri dupa-amiaza, un barbat pe numele caruia a fost emis un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea.”La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 15.20, in urma activitatilor informativ-operative si a investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Sectiei 3…

- Polițiștii timișeni au depistat un barbat in timp ce conducea un autoturism, sub influența bauturilor alcoolice. „La data de 2 iunie a.c., in jurul orei 23:00, polițiștii Secției 3 Timișoara, au oprit pentru control, pe strada Izlaz, un autoturism, condus de un barbat, de 50 de ani, care se afla sub…

- Polițiști din cadrul Secției 8 Politie Rurala Rast au oprit, ieri, pentru control un barbat de 30 de ani, din Urzicuța, care se afla la volanul unui autoturism prin comuna Urzicuța. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit ca barbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie…

- Un tanar este cercetat penal dupa ce a fost prins in trafic de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Raducaneni conducand o masina in baza unui permis fals. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, Denis Mihaela Lazar, a informat, luni, ca la…