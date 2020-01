Bărbat din Blaj, REȚINUT de polițiști după ce a lovit doi cetățeni cu o lopată Un barbat din Blaj a fost reținut de polițiști dupa ce s-a manifestat violent fața de doi concetațeni. Din cauza unui conflict spontan barbatul i-ar fi lovit pe cei doi cu o lopata, provocandu-le leziuni pentru a caror vindecare au fost necesare intre 3 și 5 zile de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Alba, la data […] Citește Barbat din Blaj, REȚINUT de polițiști dupa ce a lovit doi cetațeni cu o lopata in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost lovit mortal de o mașina, sambata seara, pe DN 14 B la ieșire din localitatea Micasasa spre Blaj. Nu au fost persoane ranite in urma accidentului. Potrivit AJVPS Sibiu, ursul urma sa fie transportat și predat Direcției Sanitar-Veterinare din Sibiu. Ursul ar fi sarit pe șosea in fața unei…

- Ziarul Unirea Un tanar de 21 de ani din Sancel, reținut de polițiștii din Blaj dupa ce a lovit un taximetrist pentru ca a refuzat o cursa de 6 persoane Polițiștii din Blaj l-au reținut pe un tanar din Sancel care este cercetat pentru furt și lovire sau alte violențe. In urma unor neințelegeri cu un…

- Un barbat din Noșlac a fost reținut de polițiști, dupa ce a condus baut și cu permisul de conducere suspendat. Acesta nu se afla la prima abatere de acest fel. Potrivit IPJ Alba, la data de 30 decembrie 2019, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș și polițiștii Postului de Poliție Noșlac l-au…

- VIOLENT… Un tanar de 20 ani, din comuna Bacesti, a fost retinut de politisti dupa ce si-a snopit in bataie concubina si tatal, iar apoi i-a lovit cu toporul. Acesta avea antecedente penale si se afla sub masura controlului judiciar de pe data de 22 septembrie. Acum este cercetat sub aspectul savarsirii…

- Polițiștii din Blaj au reținut un barbat care este cercetat pentru violare de domiciliu și lovire sau alte violențe. Acesta ar fi patruns, fara drept, in apartamentul unei vecine și ar fi agresat-o fizic. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 octombrie 2019, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj…

- Tanarul din Cergau care, beat fiind, a provocat un accident rutier mortal și a fugit de la locul producerii lui, a fost reținut. Azi, 13 noiembrie, va fi prezentat in fața magistraților, pentru dispunerea masurilor legale. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 noiembrie 2019, polițiștii din Blaj au luat…

- Sambata, 19 septembrie 2019, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 59 de ani, din comuna Șona, județul Alba, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In dupa amiaza zilei de…

- Polițiștii din Sebeș l-au reținut pe un barbat care și-a batut mama. Femeia a ramas internata in spital, iar fiului ei i-a fost intocmit dosar penal pentru violența in familie. Potrivit IPJ Sebeș, la data de 18 octombrie 2019, polițiștii din Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de…