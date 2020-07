Bărbat din Bistrița-Bârgăului, confirmat cu CoVid-19, decedat în Spitalul Județean Bistrița-Nasaud a ajuns la 52 de decese, pe fondul pandemiei de CoVid-19. Decesul cu nr. 52 a fost inregistrat luni, fiind vorba de un barbat din Bistrița-Bargaului. Un barbat in varsta de 85 ani, din comuna Bistrița-Bargaului, a decedat, luni, in Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Acesta a fost internat din 29 iunie la SJUB la Etaj IV Covid, data la care a și fost confirmat cu Covid-19 in aceeași zi. Ieri, a fost transferat la Secția ATI, unde a și decedat. Barbatul suferea de insuficiența respiratorie acuta, cardiopatie ischemica cronica, fibrilație atriala cronica, BRD (bloc de ramura dreapta)… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

