- Polițiștii din Caraș-Severin cauta barbat de 64 de ani, care a parasit domiciliul din Reșița. Alarma s-a dat, astazi, in jurul orei 11.00, cand polițiștii din cadrul Poliției Reșița au fost sesizați despre faptul ca Șeicaru Dumitru a plecat de la locuința de pe strada Valea Țerovei, Nr. 18A. Barbatul…

- Polițiștii buzoieni cauta un barbat in varsta de 44 ani, din localitatea Maracineni. Dispariția acestuia a fost anunțata in ziua de 3 aprilie, de catre mama acestuia. Dumitru Vasile Gheorghe a plecat de la domiciliul din Maracineni cu o bicileta de culoare neagra, in ziua de 3 aprilie, intr-o direcție…

- O femeie de 32 de ani din comuna Constantin Daicoviciu a fost injunghiata mortal de un barbat din județul Mehedinți. Dupa comiterea faptei, barbatul a abandonat cadavrul femeii pe un camp. Cateva ore mai tarziu, autorul crimei s-a prezentat l-a sediul Poliției și și-a recunoscut fapta. „In aceasta dimineața,…

- Crima in Banat. Un barbat de 29 de ani s-a predat polițiștilor, marturisind ca a ucis o femeie. In aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a fost informat despre faptul ca la sediul Poliției Municipiului...

- Joi dimineața, in jurul orei 05.00, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a fost informat despre faptul ca la sediul Poliției Municipiului Drobeta Turnu-Severin s-a prezentat un barbat de 29 de ani, din județul Mehedinți, care a sesizat ca aseara, in jurul orei 23.00, a injunghiat-o mortal…

- BORDEI ION, un barbat de 84 de ani, din comuna Plopșoru, satul Olari, a fost dat in urmarire de fiul sau. Batranul a plecat ieri de acasa intr-o zona impadurita și nu s-a mai intors. Polițiștii, impreuna cu lucratorii IJJ și ISU Gorj, 10 voluntari, cu ATV-uri și autoturisme de teren și patru padurari,…

- Meteorologii au facut publica, in aceasta dimineața, noi alerte. Pentru zona montana, peste 1700 metri, este valabil un cod portocaliu de viscol, pana la ora 10. De asemenea, este in vigoare un cod galben de vreme severa imediata in județul Caraș-Severin – local ploaie care favorizeaza depunere de polei.…

- Un incendiu de proporții a izbucnit vineri seara, in localitatea carașeana Bozovici. Garda de intervenție Bozovici, in sprijinul careia au venit doua echipaje de la secția de pompieri Oravița acționeaza la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința particulara in comuna Bozovici.…