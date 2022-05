Stiri pe aceeasi tema

- Molnar Beata, in varsta de 30 de ani, a fost gasita moarta intr-o zona cu vegetatie abundenta din judetul Bihor, trupul sau fiind impachetat in saci menajeri. Principalul suspect in acest caz este prietenul femeii, alaturi de care victima plecase din Cluj-Napoca, informeaza News.ro. Politistii clujeni…

- O fata in varsta de 13 ani este principalul suspect in dubla crima din satul Poiana, comuna Cristinesti, din Botosani. Ea a fost ridicata de politisti si a fost internata intr-un centru de minori al DGASPC. Din cauza varstei insa aceasta nu poate fi audiata ori reținuta și nu poate raspunde penal pentru…

- Barbatul care si a ucis concubina in varsta de 14 ani, in urma unui conflict izbucnit pe fondul geloziei, a fost prins la scurt timp de la comiterea faptei, in cursul zilei de miercuri, 23 martie. Conform bihon.ro, dupa ce a lovit o in repetate randuri, barbatul a fugit cu bicicleta spre Diosig, unde…