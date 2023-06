Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Locala Timișoara a transmis ca agenții aflați in patrulare in cursul zilei de ieri, in zona Iosefin, au observat, la intersecția Strazii Crizantemelor cu Splaiul Tudor Vladimirescu, o persoana care se deplasa haotic pe partea carosabila, printre mașini, punandu-și in pericol integritatea corporala.…

- Doi adolescenți din Buzau au fost puși sa ștearga desenele facute intr-o stație de autobuz și pe ușile unor blocuri, dupa ce au fost identificați de polițiștii locali. ,,Caligrafia sau desenul se exerseaza de obicei pe hartie nu pe pereții cladirilor sau ai stațiilor de autobuz, daca nu ești autorizat…

- Parcul auto al Primariei Bistrița va fi reinnoit cu 22 de autoturisme electrtice. Dintre acesteas, 8 vor fi folosite de Poliția Locala. Se pun la bataie 2,2 milioane lei pentru aceste achiziții. In iulie 2022, primarul Ioan Turc anunța ca Poliția Locala va fi dotata cu mașini electrice. VIDEO – Turc:…

- Un sofer livrator de mancare cu permisul suspendat a fost prins in weekend de politistii locali pe o strada pietonala din Timisoara. Polițiștii locali aflați in patrulare sambata dupa-amiaza au depistat soferul in varsta de 43 de ani care a patruns cu masina pe strada pietonala Victor Vlad Delamarina.…

- Un șofer cu permisul suspendat a fost prins de polițiștii locali din Timișoara in timp ce staționa cu mașina in zona pietonala. Barbatul le-a spus oamenilor legii ca aștepta sa fie gata comenzile de la un restaurant din zona pentru a le livra clienților. In acest caz au fost sesizați inclusiv polițiștii…

- Un barbat care care l-a injunghiat pe un altul cu o foarfeca, in zona capului, miercuri seara, intr-un cartier central din municipiul Timisoara, a fost depistat de politistii locali intr-un alt cartier si a fost predat politistilor Sectiei 1 pentru continuarea cercetarilor, potrivit Agerpres.Politistii…

- Un barbat care se afla intr-un carucior cu rotile, in parcarea magazinului Kaufland din Alba Iulia și care apela la mila cetațenilor a fost identificat de polițiștii locali. Surpriza a venit in momentul in care polițiștii locali i-au spus acestuia sa se ridice din scaun. Evenimentul s-a petrecut marți,…

- Accidentul comis acum zece zile de biciclistul-curier care a intrat intr-o fetița de doi ani intr-o zona pietonala din centrul Timișoarei a provocat, pe langa o polemica intensa pe subiect, și devoalarea unei situații greu de imaginat: