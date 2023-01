Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, miercuri dimineața, in Calea Șagului din Timișoara. Un barbat de 63 de ani a murit dupa ce a traversat strada prin loc nepermis și a fost lovit de mașina. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident mortal miercuri dimineata. O soferita nu a mai putut evita impactul cu un pieton angajat intr-o trecere nepermisa a strazii. O femeie, in varsta de 51 de ani, a condus un autoturism pe Calea Șagului din municipiul Timișoara, dinspre localitatea Șag spre strada Ovidiu Cotruș, iar la un moment…

- Accident de circulație, luni seara, pe drumul ce leaga Timișoara de Sannicolau Mare. O șoferița a ajuns la spital dupa ce a lovit cu mașina un mistreț, iar apoi a ieșit de pe șosea. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un barbat a decedat pe strada, la Turda, la intersecția strazilor Calea Victoriei cu Mihai Viteazu. Barbatul a fost acoperit cu folie, iar polițiștii locali stau langa el. Deocamdata nu exista alte informații despre acest incident, dar vom reveni cu amanunte dupa ce Poliția (IPJ Cluj) ne va transmite…

- Federația Romana de Fotbal a aflat cu tristețe de tragicul accident petrecut la Petroșani, in județul Hunedoara, in care au fost implicați sapte tineri fotbaliști. Cosmin Popan, un copil de 11 ani legitimat la clubul Jiul Petroșani, a decedat ca urmare a unui accident rutier. Alți șase copii au fost…

- Un barbat a fost gasit decedat, in urma cu puțin timp, in zona strazii Lotus nr. 23 din Turda. La fața locului au ajuns și polițiștii de la Criminalistica, care fac cercetari la fața locului și fac poze cadavrului. Din cate se pare, ar fi vorba despre o persoana mai in varsta. Conform unor surse, [...]…

- Accident de circulație, luni dupa-masa, la intersecția strazii Andrei Mocioni cu bulevardul Revoluției din 1989. Un biciclist in varsta de 51 de ani a fost ranit dupa ce a traversat strada pe trecerea de pietoni, pe bicicleta, și a fost lovit de mașina. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- APROAPE DE COMA ALCOOLICA… O buna perioada s-a considerat ca doar barbații sunt cei care se urca bauți la volan. Realitatea ultimilor ani este ca femeile nu se lasa mai prejos și le fac concurența serioasa șoferilor prinși conducand dupa ce au consumat alcool, aspecte despre care am mai relatat in alte…