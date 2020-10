Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de politisti a reusit sa il identifice pe agresor, acesta a fost gasit pe strada cu un cutit in mana. Barbatul a refuzat sa predea arma alba, motiv pentru care oamenii legii l-au impuscat mortal. Conform Le Figaro, langa agresor a fost descoperit cadavrul unui barbat decapitat. Cazul…

- Un profesor a fost gasit decapitat in apropiere de un colegiu dintr-o suburbie a Parisului, iar la scurt timp dupa aceea un barbat care avea un cuțit in mana și avea o atitudine agresiva a fost impușcat mortal de forțele de ordine. Incidentul ar fi de natura terorista.

- Un elev de liceu in varsta de 16 ani a fost ranit cu lovituri de cutit miercuri in sala de clasa intr-o scoala din suburbia nordica a Parisului si presupusul sau atacator, un licean de 20 de ani, a fost arestat, informeaza France Presse.Victima a fost transportata la spital, dar viata sa nu…

- Jacob Blake, tanarul de culoare impușcat de polițiști in mașina in care se aflau cei trei copii ai sai, a aparut vineri in fața judecatorilor, de pe patul spitalului, prin intermediul aplicației Zoom, relateaza BBC. El este acuzat de incalcare a proprietații și tentativa de viol și a pledat nevinovat.

- Un tanar de culoare a fost impușcat mortal, luni dupa-amiaza, de politistii departamentului serifului din comitatul Los Angeles. Incidentul din sudul metropolei a declanșat ample proteste, relateaza marti CNN.

- Afro-americanul Jacob Blake a fost impușcat de șapte ori in spate de catre un ofițer de poliție din orașul Kenosha, Wisconsin. Acesta a ajuns in stare grava la spital. El a recunoscut ca avea un...

- "Nu cred ca este posibil un act medical de frica. Nu cred ca ajuta politicienii sau jurnalistii care pedaleaza pe frica. Actul medical tine de incredere. Pacientul are incredere in medic, medicul in industria farmaceutica, si asa medicamentul ajunge la pacient. Asta am reprosat eu. Am spus…