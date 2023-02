Bărbat de 54 de ani, găsit decedat în albia râului Vaser In aceasta dimineața, la ora 08.04, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin apel de urgența, despre faptul ca, in zona Valea Peștilor, in albia raului Vaser, a fost gasita o persoana decedata. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari, a fost identificat cadavrul unui barbat de 54 de ani […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupul unui barbat in varsta de 31 de ani a fost gasit de o persoana pe malul raului Viseu, in vecinatatea comunei Leordina, a informat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, potrivit Agerpres."Politistii Sectiei 4 Leordina au fost sesizati prin S.N.U.A.U.112 cu privire la faptul…

- Azi, 19 februarie, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 cu privire la faptul ca pe malul albiei raului Vișeu din comuna Leordina, a fost gasita o persoana decedata. IPJ Maramureș a anunțat ca polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul ca victima este un barbat…

- Azi, 19 februarie, la ora 16.24, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 cu privire la faptul ca pe malul albiei raului Vișeu din comuna Leordina, a fost gasita o persoana decedata. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca victima este un barbat de 31 de…

- Marti, 31 ianuarie, la ora 14.05, polițiștii din Targu Lapuș au intervenit la soluționarea unui accident rutier soldat cu pagube materiale. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 35 de ani din oraș a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat…

- Țicala Gheorghe, un barbat din Vișeu de Sus a disparut de acasa. Familia a inceput o campanie de cautare cu ajutorul rețelelor sociale, rugand pe oricine poate da informații despre acesta sa apeleze la 0749887715. Source

- In aceasta dimineata, in jurul orei 08.45, in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau a fost descoperit corpul unui barbat fara semne vitale, in albia raului Tisa. Acesta a fost gasit pe malul romanesc, pe direcția localitații Campulung la Tisa. In cauza cercetarile sunt efectuate…

- Corpul unui barbat fara semne vitale a fost descoperit in albia raului Tisa Azi, in jurul orei 08.45, in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau, județul Maramureș, a fost descoperit corpul unui barbat fara semne vitale, in albia raului Tisa. Acesta a fost gasit pe malul romanesc,…

- Salvamontistii au intervenit noaptea trecuta in zona Valea Peștilor din Vișeu. Un cioban din zona menționata a sunat la 112 și a anunțat faptul ca la stana la care lucreaza a ajuns o femeie lovita (posibil agresata anterior) care solicita ajutor de urgența. Avand in vedere ca stana era intr-o zona cu…