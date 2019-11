Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 9 noiembrie 2019, in jurul orei 17.20 polițiștii din Teiuș, in timp ce acționau pe strada Simeon Barnuțiu din oraș, l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din oraș, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 6 noiembrie 2019, in jurul orei 11.45, polițiștii rutieri din Blaj au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in județul Sibiu. Șoferul acestuia a ignorat semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul, iar, in incercarea de a scapa de control, a intrat in curtea unei…

- Sambata, 19 octombrie 2019, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub…

- Ieri, 16 octombrie 2019, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe strada Eroilor din municipiu, l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 29 septembrie 2019, in jurul orei 03.12, polițiștii Biroului Rutier Alba din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din Santimbru, in timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Balcescu din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In…

- Ieri, 24 septembrie 2019, in jurul orei 19.40, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea o autoutilitara, pe strada Gheorghe Șincai din Petrești, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 22 septembrie 2019, in jurul orei 00.08, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ion Creanga din Alba Iulia, fiind sub…

- Vineri, 13 septembrie 2019, in jurul orei 09.00, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…