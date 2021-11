Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 24 noiembrie 2021, in jurul orei 17.30, pe Drumul Național 1, la kilometrul 407+200 de metri, intre Teiuș și Aiud, un barbat de 46 de ani, din comuna Cristian, județul Brașov, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism care circula in fața sa și era condus de un…

- La data de 24 noiembrie 2021, in jurul orei 17,30, pe Drumul Național 1, la kilometrul 407+200 de metri, intre Teiuș și Aiud, un barbat de 46 de ani, din comuna Cristian, județul Brașov, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism care circula in fața sa și era condus de…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe DN2E85 in afara localitații Spataru din direcția București catre Buzau, de catre un barbat in varsta de 70 de ani, din Focșani și un autovehicul care circula in aceeași direcție de mers,…

- Un barbat a murit si altul a fost ranit, sambata, dupa ce trei autovehicule au intrat in coliziune pe DN 13, in zona localitatii muresene Gaiesti. "Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat faptul ca s-a produs o coliziune intre un autoturism condus in directia…

- In timp ce se deplasa in direcția Buzau - București, un conducator auto a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei.Șoferul a murit pe loc, iar pasagera din dreapta care il insoțea a fost ranita grav. Femeia a fost transportata la spital, de urgența. Polițiștii au deschis…

- La data de 06 octombrie 2021, in jurul orei 08.50, pe DJ 107 D, un barbat, de 76 de ani, din Razboieni Cetate, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Unirea – Ocna Mureș, a intrat in coliziune cu o autoutilitara, condusa de catre un barbat, de 47 de ani, din comuna Lunca Mureșului.In urma accidentului…

- La data de 15 septembrie 2021, in jurul orei 10.45, pe strada 8 Martie din localitatea Petrești, un barbat de 42 de ani, din localitatea Petrești, in timp ce se deplasa pe o bicicleta, a fost acroșat de un autoturism, condus de un barbat, de 41 de ani, din Sebeș. In urma accidentului rutier, biciclistul…

- Trei persoane au fost ranite in urma accidentului produs in aceasta dimineața, pe DN 1 B, la intersecția cu Dealul Viilor, eveniment care a condus la blocarea traficului pentru mai bine de o jumatate de ora. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism…