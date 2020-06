Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 7 iunie 2020, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Principala din localitatea Saliștea Deal a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul…

- Ieri, 20 mai 2020, in jurul orei 16.00, polițiștii rutieri din Aba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier produs pe strada Nicolae Titulescu din Alba Iulia. In barbat in varsta de 60 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o manevra de mers inapoi,…

- Vineri, 8 mai 2020, in jurul orei 14.30, un barbat de 57 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, in afara localitații Balomiru de Camp, nu a pastrat o distanța corespunzatoare fața de un autoturism condus de o tanara de 28 de ani, din comuna Șibot, intrand in coliziune cu acesta.…

- Vineri, 24 aprilie 2020, in jurul orei 22:30, polițiștii din Teiuș au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe raza localitații Geoagiu de Sus. Un tanar de 27 de ani, din comuna Stremț, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul…

- Ieri, 22 aprilie 2020, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Un barbat de 46 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- Sambata, 11 aprilie 2020, in jurul orei 20:00, politistii Biroului Rutier Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Dacilor, din municipiu. Un barbat de 47 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza…

- Ieri, 6 aprilie 2020, in jurul orei 22.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Zlatnei din Micești. Un barbat de 58 de ani, din Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra…

- Ieri, 29 martie 2020, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au fost sesizați, prin 112, de catre un barbat de 43 de ani, din localitatea Veseuș, cu privire la faptul ca autoturismul sau, care era parcat in afara parții carosabile, in apropierea imobilului de domiciliu, a fost…